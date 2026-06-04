Жителям ДНР помогут быстрее оформить полисы ОМС и прикрепиться к поликлиникам (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Народный фронт совместно с Министерством здравоохранения ДНР и общественными организациями разработал комплекс мер по улучшению доступности и качества медицинской помощи в Республике. Ранее руководство НФ доложило Президенту России о системных проблемах в первичном звене здравоохранения, включая сложности с записью к узким специалистам и длительное ожидание обследований. Проведенный мониторинг показал, что около 40% пациентов вынуждены ждать приема врача более двух недель, причем в большинстве случаев (72%) это связано с острым дефицитом профильных кадров в штате больниц.

Как сообщили в Народном фронте ДНР, для решения кадровой проблемы в отдаленных населенных пунктах НФ предложил внедрить современные телемедицинские стойки, разработанные Сбером и уже доказавшие свою эффективность в других регионах РФ. Это оборудование позволит сельским врачам оперативно получать онлайн-консультации ведущих специалистов по сложным клиническим случаям. Минздрав ДНР выразил готовность запустить пилотный проект по телемедицине, определив перечень поликлиник, которые нуждаются в таком оборудовании в первую очередь. Кроме того, ведомство оптимизирует потоки пациентов и систему записи через единый колл-центр «1-500» и национальный чат-бот МАХ.

Важным направлением совместной работы станет масштабная кампания по информированию населения о возможностях системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Народный фронт и Минздрав ДНР помогут гражданам быстрее прикрепиться к поликлиникам и детально разъяснят алгоритмы получения бесплатных медицинских услуг. Контролировать реализацию намеченных планов и отслеживать динамику изменений будет республиканская Ассоциация работников здравоохранения, которая наладит регулярный обмен информацией с НФ.

Внедрение телемедицины рассматривается как эффективная, но временная мера для компенсации нехватки врачей в глубинке. Параллельно в ДНР реализуются долгосрочные системные программы, такие как федеральный проект «Медицинские кадры» и государственные проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Чтобы привлечь квалифицированных специалистов в регион, медицинским работникам предоставляют служебное жилье и выделяют земельные участки под индивидуальное строительство. Народный фронт продолжит держать ситуацию под контролем, добиваясь повышения доступности медицины для каждого жителя Республики.

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