Новый поселок Талаковка построят вблизи Мариуполя (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике утвержден проект планировки поселка Талаковка, расположенного к северо-востоку от Мариуполя. Проект, разработанный специалистами Единого института пространственного планирования РФ и одобренный Минстроем ДНР, полностью соответствует федеральной программе развития индивидуального жилищного строительства до 2030 года. Масштабное освоение территории площадью около 165 гектаров планируется провести в несколько этапов, что позволит создать полностью автономный и комфортный для жизни пригородный район.

На первом этапе в поселке развернется жилищное строительство. Здесь планируется возвести крупный комплекс социального жилья общей площадью более 170 тысяч квадратных метров, в состав которого войдут 164 индивидуальных дома, 734 дуплекса и 171 таунхаус. Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов, одновременно с жильем начнется создание новой уличной сети и прокладка всех необходимых коммуникаций, включая водопровод, электросети, газопровод и ливневую канализацию, чтобы новоселы были сразу обеспечены всеми коммунальными ресурсами.

Новый поселок Талаковка построят вблизи Мариуполя. Фото: Минстрой России

Второй этап реализации проекта будет посвящен формированию социальной и коммерческой инфраструктуры. В новых кварталах построят школу, детский сад, поликлинику, магазины и многофункциональный центр, благодаря чему в поселке появится около 650 новых рабочих мест. Проектом также предусмотрено серьезное обновление транспортной сети, включая обустройство современных автобусных остановок, пешеходных переходов и строительство двух новых автомобильных мостов. Для отдыха жителей в каждом квартале малоэтажной застройки благоустроят общественные пространства с детскими игровыми и спортивными площадками.

Развитие этих территорий ведется при активной поддержке партии «Единая Россия», содействующей оперативному решению инфраструктурных вопросов в воссоединенных регионах.

Ранее сообщалось, что специалисты ЕИПП РФ разработали проект планировки нового транспортно-логистического комплекса в Донецке. Новый логистический центр планируют разместить в непосредственной близости от будущего городского аэропорта.

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