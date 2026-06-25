В Донецке планируют возвести деловой квартал с гостиницей и бассейном (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый институт пространственного планирования РФ разработал проект по развитию восточной части Донецка, который предполагает создание современного делового квартала и развитие общественной застройки.

Согласно плану, на территории в районе проспекта 301-й Донецкой Дивизии и улицы Прохоровской, помимо жилых домов, медицинских и образовательных учреждений, появится деловой кластер площадью более 86 тысяч квадратных метров. Он будет расположен рядом с проектируемым образовательным кампусом.

В состав нового квартала войдут бизнес-центр, гостиница, общественно-выставочный комплекс и фуд-молл. Также предусмотрено строительство административных зданий с парковкой на 700 автомобилей и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, рассчитанным на 300 мест.

В Донецке планируют возвести деловой квартал с гостиницей и бассейном. Фото: ЕИПП РФ

Особое внимание в проекте уделено интеграции квартала в городскую среду: планируется создание новых пешеходных и транспортных маршрутов к будущему кампусу, обустройство сети велодорожек и зон для отдыха.

Ожидается, что запуск этого проекта позволит создать в регионе более тысячи рабочих мест и обеспечит местных жителей и студенческое сообщество всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что эксперты ЕИПП РФ приняли участие в защите дипломных работ студентов Московского архитектурного института. Пять выпускников кафедры градостроительства представили проекты по реальным задачам ДНР - концепции развития Горловки и Донецка. Эксперты выступали консультантами и рецензентами на протяжении учебного года.

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