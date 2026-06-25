«Всегда ставил интересы народа на первое место»: В ДНР почтили память первого руководителя Республики Александра Захарченко

В ДНР почтили память первого руководителя Республики Александра Захарченко. Фото: Совет муниципальных образований ДНР

26 июня 2026 года Первому Главе ДНР Александру Захарченко могло бы исполниться 50 лет. В честь этого в музее воинской и трудовой славы состоялось торжественное памятное мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации «Совет муниципальных образований ДНР».

В ДНР почтили память первого руководителя Республики Александра Захарченко. Фото: Совет муниципальных образований ДНР

- Почтить память защитника Донбасса и государственного деятеля Республики собрались представители органов власти, депутаты Народного Совета ДНР, а также ветераны боевых действий и простые граждане. Для многих дончан он был не просто руководителем, но и близким человеком, которого называли «Батей», - рассказали в пресс-службе.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному стенду.

В ДНР почтили память первого руководителя Республики Александра Захарченко. Фото: Совет муниципальных образований ДНР

- Александр Владимирович всегда ставил интересы народа на первое место, а его решительность и мужество вдохновляли многих. Благодаря его руководству были созданы основы государственной системы, укреплена обороноспособность и сформировано чувство единства среди жителей Донбасса, - сказал депутат Народного Совета ДНР Петр Шимановский.

В ДНР почтили память первого руководителя Республики Александра Захарченко. Фото: Совет муниципальных образований ДНР

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке почтили память Героя РФ и ДНР Романа Воробьева

Роман Воробьев погиб 5 июня 2023 года при отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Водяное (подробнее)