В Донецке почтили память Героя РФ и ДНР Романа Воробьева. Фото: ТГ/Добровольский

В Донецке активисты «Молодой Гвардии Единой России» почтили память Героя Российской Федерации и Донецкой Народной Республики Романа Воробьева. Он погиб 5 июня 2023 года при отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

- Поистине настоящий командир. Душа компании, даже в кадрах, где ведутся ожесточенные бои, всегда находился с улыбкой. Это был человек, который всегда поднимал людей, вел людей в бой, ничего не боялся. Он был поистине настоящий герой, - говорит руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

Посмертно Президент России Владимир Путин присвоил офицеру батальона «Сомали» звание Героя Российской Федерации.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Роман Воробьев был отличным бойцом, мудрым командиром и верным товарищем.

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