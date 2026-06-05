Пушилин: Три года назад в бою за Водяное погиб Герой России Роман Воробьев

Три года назад в бою за Водяное погиб Герой России Роман ВоробьевФото (архив): ТГ/Пушилин

Три года назад в бою за Водяное погиб Герой России и Герой ДНР гвардии капитан Роман Воробьев. Как сказал Глава ДНР Денис Пушилин, его имя навсегда останется в истории защиты Русской земли.

- Роман был одним из тех, кто не мог остаться в стороне, когда в наш дом пришла война. Его знали как отличного бойца, опытного и мудрого командира, верного товарища и настоящего друга, - сказал Глава ДНР.

Он добавил, что в Донецке на Аллее Героев стоит бюст Романа Воробьева - символ его подвига. Туда приходят люди, возлагают цветы и отдают дань уважения человеку, отдавшему жизнь за наше будущее.

Ранее сообщалось, что в Донецке на Аллее Героев открыли бюст Героя России и ДНР, гвардии капитана Романа Воробьева. Роман Воробьев начал свой боевой путь в 18 лет. Осенью 2014 года присоединился к батальону «Сомали», которым тогда командовал Михаил Толстых с позывным «Гиви». Через полгода службы он стал командиром взвода и получил звание старшего лейтенанта. Воевал под позывным «Воробей».

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