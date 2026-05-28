В Донецке открыли бюст Героя России и ДНР Романа Воробьева

В Донецке на Аллее Героев открыли бюст Героя России и ДНР, гвардии капитана Романа Воробьева. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Жизненный путь и подвиги Героя - нравственный ориентир для молодежи и будущих поколений. Роман Воробьев и такие ребята, как он, делают нашу страну сильнее. Донбасс всегда будет помнить своих защитников, - сказал Глава ДНР.

Роман Воробьев начал свой боевой путь в 18 лет. Осенью 2014 года присоединился к батальону «Сомали», которым тогда командовал Михаил Толстых с позывным «Гиви».

Через полгода службы Воробьев стал командиром взвода и получил звание старшего лейтенанта. Воевал под позывным «Воробей». Со временем дослужился до гвардии капитана и занял должность командира 1-й штурмовой роты батальона «Сомали».

За годы службы он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевская промзона, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханка, Горловка, Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески и еще десяток населенных пунктов.

Как ранее сообщал Глава ДНР, при сражении за Мариуполь он лично уничтожил десять единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй.

5 июня 2023 года Роман Воробьев погиб в бою за Водяное. Ему было 26 лет. Похоронили его в тот же день в Донецке. На похоронах первый замглавы администрации Президента Сергей Кириенко огласил указ о присвоении Воробьеву звания Героя России посмертно.

Роман заслуженно получил высокое звание Героя Донецкой Народной Республики. Был награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

