В ДНР откроется первый профильный «Дорожный класс»

Глава Минтранса ДНР и министр образования и науки ДНР подписали Дорожную карту, предусматривающую открытие первого специализированного класса. Фото: ТГ/Бондаренко

В Донецкой Народной Республике стартует профориентационная инициатива - федеральный проект «Дорожный класс». Руководитель Министерства транспорта ДНР Александр Бондаренко и глава регионального Министерства образования и науки Олег Трофимов подписали Дорожную карту, предусматривающую открытие первого специализированного класса в 2026 году. Этот шаг закладывает надежный фундамент для подготовки квалифицированных специалистов, которые в будущем займутся восстановлением и модернизацией дорожной сети Донбасса.

Основная цель проекта - познакомить школьников со спецификой инженерных и транспортных специальностей, а также с передовыми технологиями дорожного хозяйства. Для этого будут созданы профильные образовательные программы, закуплено современное оборудование для учебных кабинетов и организована подготовка педагогов. Важной частью обучения станет практическая проектная работа учеников под руководством опытных экспертов-практиков.

Проект уникален для Республики, поскольку впервые объединяет в единую систему общее образование, академическую науку и реальный сектор экономики. К реализации инициативы привлечены: Федеральное дорожное агентство, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА), компания «Мостовик» и ГКУ ДНР «Служба автомобильных дорог Донбасса».

Практический старт проекта стал продолжением системной работы по профориентации, начатой ведомствами в прошлом году после подписания соглашений с профильными вузами региона. Сейчас при Минтрансе ДНР уже создана специальная рабочая группа, координирующая процесс. Пилотной площадкой для запуска первого в Республике дорожного класса выбрана одна из общеобразовательных школ города Макеевки.

- Наша долгосрочная задача - обеспечить дорожную отрасль Республики квалифицированными кадрами. Для этого используем все доступные механизмы, в том числе участие во всероссийском проекте «Дорожный класс», - сказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой академии транспорта при поддержке регионального Министерства транспорта прошла XII Международная научно-практическая конференция, посвященная инновационному развитию транспортного комплекса.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Имитация голоса и фейковый облик: Школьников ДНР научили, как защитить себя от новых способов обмана аферистов

Лектор Общества «Знание» Никита Логинов на конкретных примерах и отдельно взятых случаях рассказал школьникам ДНР, как себя обезопасить от мошенников в интернете (подробнее)