Имитация голоса и фейковый облик: Школьников ДНР научили, как защитить себя от новых способов обмана аферистов

Школьников ДНР научили, как защитить себя от новых способов обмана аферистов. Фото: Общество «Знание» в ДНР

Часто происходит так, что дети становятся жертвами мошенников. Аферисты обращают внимание на незащищенный слой населения, пытаются войти в доверие, а когда это получается, выманивают у детей денежные средства. Чтобы предотвратить возможные случаи мошенничества, лектор Общества «Знание» Никита Логинов рассказал школьникам ДНР, как не стать жертвой интернет-аферистов.

Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе Общества «Знание» в ДНР, депутат Молодежного Парламента ДНР I и III созывов акцентировал свое внимание на том, что детям и подросткам важно знать о схемах обмана, с которыми они могут столкнуться в интернете, а также о способах противостояния им.

- Чаще всего дети становятся жертвами мошенников из-за их природной доверчивости. Но сейчас, в условиях гибридной информационной войны, опасность не только в краже денег. Противник может применять изощренные методы, направленные на шантаж, вербовку или подталкивание к противозаконным действиям, таким как экстремизм. Поэтому наша задача - научить молодых людей распознавать эти угрозы и быть максимально осторожными, - рассказал Логинов.

В своем выступлении он объяснил на конкретных примерах, что важно делать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Ребятам следует всегда проверять сторонние ссылки перед переходом, помнить о возможностях современного искусственного интеллекта, который может имитировать голоса и даже внешность, никогда не передавать данные своих банковских карт третьим лицам, избегать сохранения паролей и данных банковских карт в браузере, использовать разные пароли для каждой учетной записи.

Профилактическое мероприятие прошло в рамках проекта «Знание.Безопасность».

