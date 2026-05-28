На базе макеевской школы №89 появятся первые в ДНР дорожные классы. Фото: Правительство ДНР

На базе школы №89 в Макеевке появятся первые в Донецкой Народной Республике дорожные классы. Соответствующую дорожную карту подписали руководители Минтранса ДНР и Минобрнауки ДНР. Целью документа является повышение качества подготовки кадров для дорожно-транспортного комплекса. Об этом сообщили в Правительстве ДНР.

- Открытие профильных предпрофессиональных дорожных классов – важный шаг к формированию будущих специалистов отрасли. Обучение в таких классах поможет школьникам сделать осознанный выбор востребованной в нашем регионе профессии, приобрести практические навыки и знания в выбранной профессиональной сфере, - рассказал глава Минобрнауки ДНР Олег Трофимов.

Дорожные классы появятся в 7-х и 10-х классах макеевской школы.

Ранее сообщалось, что в ДНР состоялось знаменательное событие - первый в истории Республики выпуск агрокласса. Учебное заведение, ставшее пионером в этой области, - школа в селе Орлово-Ивановка Шахтерского муниципального округа.

