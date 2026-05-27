В ДНР состоялся первый в Республике выпуск агрокласса

Это первые ребята, которые уже в школьные годы сделали осознанный выбор связать свое будущее с сельским хозяйством. Фото: t.me/kramarenko_apk

В ДНР состоялось знаменательное событие - первый в истории Республики выпуск агрокласса. Учебное заведение, ставшее пионером в этой области, - школа в селе Орлово-Ивановка Шахтерского муниципального округа. Выпускников лично поздравил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко.

Создание агрокласса стало возможным благодаря реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Всего в первом выпуске - девять учеников, однако, по словам министра, за этой цифрой кроется гораздо больше.

- Это первые ребята, которые уже в школьные годы сделали осознанный выбор связать свое будущее с сельским хозяйством. И, честно говоря, это вызывает особую гордость, - подчеркнул он.

Министр напомнил, что современное сельское хозяйство - это не только поля и техника. Это передовые технологии, обеспечение продовольственной безопасности, комплексное развитие сельских территорий и, в конечном итоге, будущее всей Республики. Он отметил, что перед каждым из выпускников открывается большой путь.

- А наша задача - создать все условия, чтобы молодежь оставалась работать на родной земле, развивала отрасль и видела здесь свое будущее, - заявил Крамаренко.

