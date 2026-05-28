В ДНР представили передовые разработки в сфере логистики и дорожной безопасности

В Донецкой академии транспорта при поддержке регионального Министерства транспорта прошла XII Международная научно-практическая конференция, посвященная инновационному развитию транспортного комплекса. Мероприятие стало ключевой площадкой для обмена опытом между учеными, инженерами и практиками, которые обсудили, как современные технологии могут радикально изменить логистику и повысить безопасность перевозок.

Конференция состоялась в гибридном формате - очно и онлайн. В мероприятии приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Краснодара, Майкопа, Донецка, Макеевки, Мариуполя, а также Таджикистана, Камбоджи, Китая и Беларуси.

В рамках программы было представлено свыше 50 докладов, распределенных по ключевым тематическим секциям. Участники детально рассмотрели такие темы, как внедрение искусственного интеллекта в управление движением, развитие экологически чистого электротранспорта, совершенствование цифровых логистических сервисов и интеллектуальные системы помощи водителю. Значительная часть дискуссий была посвящена новым подходам к организации пассажирских и грузовых потоков в современных реалиях.

Особое внимание было уделено вопросам цифровизации транспортной отрасли, развитию современной инфраструктуры и подготовке молодых специалистов для транспортного комплекса.

Ранее сообщалось, что ДНР получит дополнительное финансирование на восстановление дорог и жилых домов. Наиболее пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта в Донецке восстановят за счет федеральных средств.

В ДНР готовятся к капитальному ремонту трамвайной сети

В ДНР готовятся к капитальному ремонту трамвайной сети

Министр транспорта ДНР рассказал, что первые шаги по обновлению подвижного состава пассажирского электротранспорта будут сделаны уже в 2026 году (подробнее)