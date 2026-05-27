ДНР получит дополнительное финансирование на восстановление дорог и жилых домов Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным подвели итоги совещания, посвященного социально-экономическому развитию Донецкой Народной Республики. Вице-премьер отметил, что в текущем году динамика финансирования и общие объемы контрактации по ключевым программам значительно опережают показатели прошлого года. Особенно заметны успехи в сфере дорожного строительства и ремонта. В связи с этим федеральный центр рассматривает возможность выделения дополнительного финансирования на обновление дорожного полотна непосредственно внутри опорных населенных пунктов ДНР.

Особое внимание участники встречи уделили модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках региональной программы капремонта планируется обновить порядка 280 многоквартирных домов. Еще более масштабные работы запланированы на коммунальных сетях: за счет всех доступных источников, включая механизмы бюджетных кредитов, в ДНР в этом году заменят свыше 650 километров инженерных коммуникаций и отремонтируют более 200 объектов инфраструктуры. Ключевой темой обсуждения стало обеспечение населения водой. Благодаря новым водоводам, построенным под контролем Фонда развития территорий, реконструкции существующих магистралей и борьбе с потерями, власти рассчитывают стабилизировать водоснабжение городов Республики уже в этом году.

- Приняли очень важное решение: за счет федеральных средств силами «Единого заказчика» заходим на восстановление ряда объектов в Донецке. Это наиболее сильно пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта, - сказал вице-премьер РФ.

Еще одним важным направлением работы остается модернизация транспортной системы. Марат Хуснуллин подчеркнул, что за последние два года в Республике наметились очевидные улучшения в сфере пассажирских перевозок. Тем не менее работа в этом направлении должна быть ускорена: ключевая задача на ближайшую перспективу состоит в том, чтобы максимально насытить маршрутную сеть ДНР новыми комфортабельными автобусами и обеспечить строгое соблюдение интервалов их движения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хуснуллин и Пушилин проверили ход восстановления религиозных святынь Донецка

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил ДНР (подробнее)