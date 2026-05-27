Хуснуллин и Пушилин проверили ход восстановления религиозных святынь Донецка. Фото: ТГ/Хуснуллин

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Совместно с Главой ДНР Денисом Пушилиным вице-премьер посетил объекты восстановления в столице региона. Одной из точек маршрута стала Соборная мечеть, где в праздник Курбан-байрам обсудили концепцию реконструкции. Особое внимание было уделено сохранению исторического облика здания: подрядчики прикладывают все усилия, чтобы сберечь уцелевшие внутренние декоративные элементы. Марат Хуснуллин также поручил комплексно подойти к обновлению прилегающей территории, отремонтировав соседние дома и благоустроив сквер.

Хуснуллин и Пушилин проверили ход восстановления религиозных святынь Донецка. Фото: ТГ/Хуснуллин

Следующим пунктом визита стал Свято-Иверский женский монастырь, где строители работают в строгом соответствии с церковным графиком. Восстановление ведется поэтапно: сначала завершается ремонт придомового храма, и только после этого работы перейдут в основной корпус. Такой подход выбран специально, чтобы не прерывать богослужения, которые в этой обители не прекращались даже в самые тяжелые времена.

Хуснуллин и Пушилин проверили ход восстановления религиозных святынь Донецка. Фото: ТГ/Хуснуллин

В Куйбышевском районе Донецка вице-премьер оценил работу многофункционального центра. На сегодняшний день сеть МФЦ в Республике насчитывает уже около 60 отделений, которые пользуются огромным спросом у населения. Марат Хуснуллин отметил высокий уровень востребованности «одного окна», однако указал региональному руководству на необходимость донастройки процессов - важно исключить очереди и сделать ожидание для граждан максимально комфортным.

Хуснуллин и Пушилин проверили ход восстановления религиозных святынь Донецка. Фото: ТГ/Хуснуллин

- Пообщался там с местной жительницей. Оксана Павловна пришла в МФЦ с супругом оформить прописку. Спросил у нее, какие есть вопросы и пожелания. В ответ получил, что замечаний нет: пенсии получают без задержек, продукты в магазине есть. Это и является нашей основной задачей - работать так по социальному и экономическому развитию воссоединенных регионов, чтобы жители ощущали в своей повседневной жизни результат, - сказал вице-премьер РФ.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил ДНР. Фото: ТГ/Хуснуллин

Хуснуллин и Пушилин проверили ход восстановления религиозных святынь Донецка. Фото: ТГ/Хуснуллин

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый облик старой «Праги»: В Донецке планируют возродить некогда популярный гостиничный комплекс

Корпорация развития Донбасса предложила свой первый инвестиционный проект в ДНР (подробнее)