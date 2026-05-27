Новый облик старой «Праги»: В Донецке планируют возродить некогда популярный гостиничный комплекс

В Донецке подготовили инвестиционный проект по восстановлению гостиницы «Прага». Фото: Корпорация развития Донбасса

Корпорация развития Донбасса подготовила первое в Донецкой Народной Республике инвестиционное предложение. В Донецке займутся восстановлением гостиничного комплекса «Прага». Объект расположен в центре города.

– Минимальный объем инвестиций – от 50 миллионов рублей. Реализация проекта позволит увеличить номерной фонд столицы ДНР, повысить доступность гостиничных услуг и расширить возможности сферы общественного питания, – рассказали в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

Сам проект предусматривает либо реконструкцию здания, либо строительство новой гостиницы на базе существующей.

– Здания и сооружения, расположенные на земельном участке, пострадали в ходе боевых действий. Характер повреждений предполагает проведение капитального ремонта либо демонтаж существующих объектов с последующей реализацией нового проекта, – говорится в сообщении пресс-службы.

Гостиничный комплекс насчитывает одно здание в три этажа, а второе – в два.

В Корпорации напоминают, что для инвесторов предусмотрены меры государственной поддержки, включая механизмы свободной экономической зоны, а также налоговые преференции для гостиничной отрасли.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР построят домостроительный завод

На заседании инвесткомитета в ДНР рассмотрели новые амбициозные и масштабные проекты (подробнее)