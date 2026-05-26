В ДНР построят домостроительный завод

На заседании инвесткомитета в ДНР рассмотрели новые амбициозные и масштабные проекты. Фото: Корпорация развития Донбасса

В Донецкой Народной Республике состоялось заседание инвестиционного комитета, на котором рассматривали сразу семь новых масштабных проектов. Они направлены на развитие жилищного строительства, создание и модернизацию промышленных объектов Республики. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

- В сфере жилищного строительства утверждено возведение четырех современных многоэтажных домов в Донецке и Мариуполе. Проекты предусматривают пополнение резервного фонда жилых помещений и формирование качественной городской среды, - рассказали в пресс-службе Корпорации.

Также в донецком регионе построят домостроительный завод.

- Предприятие будет представлять собой высокотехнологичный комплекс с полным производственным циклом и даст импульс к развитию всей строительной отрасли региона, - рассказали в Корпорации развития Донбасса.

На заседании одобрили модернизацию предприятия пищевой промышленности и реализацию крупного агропромышленного проекта по развитию молочного и мясного производства.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил о том, что в регион продолжают привлекать инвесторов.

- Работаем над уменьшением сроков инвестиционно-строительного цикла. Выверенная и слаженная работа всех ведомств, прописанные четкие шаги для инвесторов значительно сокращают сроки между моментом появления проекта и моментом его реализации, - рассказал Пушилин.

