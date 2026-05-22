Что построят в Горняцком районе Макеевки по проекту ЕИПП РФ

В Горняцком районе Макеевки появится новая застройка

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) готовит проект планировки территории Горняцкого района Макеевки. Площадь участка составляет 73,8 гектара. Проект касается не только строительства новых домов, но и создания всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни. Об этом сообщили в Министерстве строительства ДНР.

- В рамках проекта планируется создать: жилые дома - всего 8 зон для строительства многоквартирных домов. Общая площадь жилья составит порядка 600 тысяч квадратных метров. Социальные объекты - шесть зон для школы, детских садов, поликлиники и спортивных комплексов. Появятся новая школа на 1375 мест, три детских сада (на 150 и 200 мест), физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и амбулаторно-поликлинический комплекс, - рассказали в Минстрое Республики.

В Горняцком районе Макеевки появится новая застройка.

Также на территории Горняцкого района Макеевки появится пять зон для магазинов, рынков, автосалонов и кафе.

- Транспортная инфраструктура - четыре зоны для многоуровневых гаражей-стоянок (всего более 1450 машино-мест), реконструкция автозаправки, а также развитие улично-дорожной сети. Коммунальная инфраструктура - блочно-модульная котельная для отопления новых домов, - добавили в Минстрое ДНР.

Проект поделили на два этапа реализации. На первом будет подготовлена и утверждена необходимая документация. А после начнется строительство объектов в соответствии с утвержденным планом.

