В ДНР готовятся к капитальному ремонту трамвайной сети

В Донецкой Народной Республике готовятся к капитальному ремонту трамвайной сети. Как сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко, в Донецке будет запущен пилотный образец троллейбуса. Однако обновление подвижного состава затронет все города Республики, где ходит этот вид транспорта.

- Самой большой проблематикой является сейчас это как раз трамвайное сообщение. По сути своей, это изношенная на 98-99% инфраструктура и подвижной состав, который обновлялся еще при Советском Союзе. Поэтому первоочередной задачей ставим себе – обновление именно инфраструктуры, верхнего строения пути. Это первый и главный шаг. Данную концепцию мы с коллегами из Министерства транспорта РФ проработали, доложили Главе Республики, и сейчас на федеральном уровне формируем проект, который, я думаю, позволит добиться финансирования на обновление инфраструктуры, - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что работа по обновлению подвижного состава пассажирского электротранспорта начнется уже в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика в 2026 году получит 125 новых автобусов, что позволит расширить маршрутную сеть и уплотнить график перевозок.

