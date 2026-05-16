В ДНР запустят производство каркасных автобусов и спецтехники

Делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным представила инвестиционный потенциал Республики на экономическом форуме в Казани. Фото: МАХ/Пушилин

На территории Донецкой Народной Республики запустят производство каркасных автобусов и специализированной техники. Кроме того, планируется активное развитие промышленной инфраструктуры и ускорение темпов возведения жилья. Это станет возможно благодаря трем соглашениям и одному меморандуму, подписанным представителями Республики на полях XVII международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» в Казани. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что перед регионом стоят масштабные задачи по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

- Нам нужна своя техника - надежная, адаптированная к нашим условиям. Благодаря подписанному соглашению с компанией «Донспецмаш» начнем в регионе ее производство, - заявил Пушилин.

Меморандум о сотрудничестве, заключенный со специализированным застройщиком «Гор-Строй», является отправной точкой для налаживания партнерских отношений в сфере жилищного строительства. Это позволит ускорить темпы возведения доступного и качественного жилья и обеспечить им жителей региона.

- Для нас это теперь на долгие годы одна из основных отраслей. Нам много предстоит строить, восстанавливать, развивать наши муниципалитеты, - отметил Денис Пушилин.

По словам Главы ДНР, значимым событием стало также пленарное заседание, посвященное объединению технологических и финансовых инициатив, в котором приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Денис Пушилин подчеркнул, что Республика будет и дальше активно участвовать в работе казанского форума, так как эта площадка предоставляет отличные возможности для установления необходимых деловых контактов и привлечения инвестиций в ДНР:

- Мы на «KazanForum» видим для себя перспективу. Это дружественная обстановка, наши возможности здесь гораздо шире. Поэтому такая планомерная работа, планомерное выстраивание отношений, обрисовка тех перспектив, которые есть. Погружение в те направления, в те проекты, которые представлены здесь, - это польза для Донецкой Народной Республики, поэтому стараюсь участвовать.

