В Донецке судебные приставы почтили память детей у «Аллеи Ангелов».

В столице Донецкой Народной Республики судебные приставы почтили память детей у «Аллеи Ангелов». Мероприятие состоялось в Международный день защиты детей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, судебные приставы возложили цветы и мягкие игрушки к подножию памятника, отдавая дань памяти безвинно погибшим детям Донбасса.

- В День защиты детей мы в первую очередь вспоминаем тех, кого уже не вернуть, и тех, чье детство было разрушено боевыми действиями. Это наша боль и наша память. Мы обязаны сделать все, чтобы у подрастающего поколения было мирное небо над головой, - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по ДНР.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Донецкой Народной Республике провели серию мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

