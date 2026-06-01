Росгвардейцы в ДНР провели мероприятия в День защиты детей. Фото: Росгвардия

Росгвардейцы в Донецкой Народной Республике провели серию мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Об этом «КП Донецк» сообщили в Главном управлении Росгвардии по ДНР.

- Сотрудники вневедомственной охраны и военный оркестр подарили настоящий праздник воспитанникам одного из детских социальных центров республики. Концерт поднял настроение ребятам, а увлекательные конкурсы добавили веселья и задора. В завершение встречи дети получили сладкие подарки и игрушки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования «Восток-Донецк» и «Ратник-Донбасс» приняли участие в фестивале детства и юности, который прошел в Доме молодежи «30/09». Там ведомство организовало зону выполнения специальных упражнений, где каждый участник смог проверить свою выносливость.

И это еще не все. Сотрудники ведомства стали жюри на соревнованиях по боксу, который провели дружинники.

А в завершении цикла праздничных мероприятий росгвардейцы навестили детей в онкогематологическом отделении имени В.К. Гусака.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил РФ поздравили юных жителей ДНР с Днем защиты детей.

