Военнослужащие ВС РФ поздравили юных жителей ДНР с Днем защиты детей. Фото: Минобороны России

1 июня отмечается Международный день защиты детей. К поздравлениям юных жителей Донецкой Народной Республики присоединились военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили в Министерстве обороны России, бойцы группировки войск «Центр» посетили воспитанников детского реабилитационного центра в ДНР.

– Военнослужащие привезли с собой партию полезного груза, в который вошли предметы первой необходимости, одежда, различные игрушки для воспитанников младшего возраста, а также продуктовые наборы и сладкие подарки. Кроме того, для каждого ребенка бойцы подготовили индивидуальный набор сладостей, который был вручен лично, – рассказали в Минобороны РФ.

Дети отблагодарили военнослужащих и подготовили для них небольшой концерт.

Военные автоинспекторы в свою очередь присоединились к поздравлениям детей на улицах Донецка.

– К празднику военные автоинспекторы собрали партию детских подарков, в которую вошли раскраски, фломастеры, наклейки и другие принадлежности для творчества. Инспекторы останавливались рядом с семьями на улицах города, поздравляли детей и желали им мирного неба над головой, счастливого детства и радостных улыбок, – рассказали в военном ведомстве России.

В ответ юные жители столицы ДНР дарили инспекторам свои улыбки и искренние слова признательности.

А военнослужащие творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для воспитанников Амвросиевского детского дома «Росток».

– На сцене актового зала общеобразовательного учреждения помимо патриотических и военных песен о любви к Родине звучали всем знакомые детские композиции из советских мультипликационных фильмов, – рассказали в Минобороны России.

В перерывах между исполнением артисты рассказывали детям интересные факты об истории России и традициях ее народов.

В завершение встречи воспитанники детского дома поблагодарили гостей за яркое выступление и подаренные эмоции.

