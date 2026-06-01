Пушилин поздравил юных жителей ДНР с Днем защиты детей. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона в День защиты детей, который традиционно отмечается в первый день лета. Руководитель Республики подчеркнул, что этот праздник всегда ассоциируется с началом самого беззаботного времени года - порой, когда кажется, что впереди каждого ребенка ждет целая вечность, наполненная удивительными открытиями, яркими приключениями и искренней радостью.

Однако за этой светлой и праздничной атмосферой, по словам Дениса Пушилина, скрывается самое главное и безусловное условие - детство каждого ребенка обязательно должно быть мирным.

- Наша общая ответственность - взрослых - беречь этот мир, - сказал Глава ДНР.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей Республики с праздником Святой Троицы. Он пожелал всем здоровья и добра, а также чтобы каждый день наполнялся хорошими и полезными делами.

