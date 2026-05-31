С 1 июня в ДНР вводится особый противопожарный режим. Фото: МЧС России по ДНР

С 1 июня в Донецкой Народной Республике вводится особый противопожарный режим, который продлится до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ДНР.

В этот период строго запрещается разводить костры, жечь мусор, сухую траву и любые отходы. Нельзя готовить еду на открытом огне - это касается и мангалов в лесах, на территориях частных домов, дач и других объектов. Также под запретом курение в полях и лесах и выбрасывание окурков или любых легковоспламеняющихся предметов вдоль дорог.

Ранее сообщалось, что при выполнении задач по разминированию в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики погибли двое сотрудников Отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России. Жизни молодых спасателей оборвал взрыв неустановленного взрывоопасного предмета.

Кроме того, в Макеевке сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в результате атаки БПЛА ВСУ.

