Власти региона рассказали о ситуации с топливом в Донецкой Народной Республике.

ЗАПАСЫ

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков подчеркнул, что поводов для беспокойства относительно объемов горючего нет. Республика обеспечена необходимым количеством топлива, а складские запасы остаются стабильными. Дефицита самого ресурса в регионе не наблюдается.

- Начну с главного - топливо есть. Запас стабильный. Основная проблема сейчас - доставка его на заправки, - сказал он.

НАЛИЧИЕ НА ЗАПРАВКАХ

Главным препятствием для бесперебойной работы АЗС на текущий момент остаются сложности с доставкой. Участившиеся атаки украинских беспилотников на бензовозы серьезно осложнили логистику, превратив транспортировку топлива в опасную задачу. Именно из-за угроз на дорогах интервалы поставок на заправочные станции увеличились.

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

Как сообщил Андрей Чертков, для нормализации ситуации профильные службы уже перешли на круглосуточный режим работы. Были разработаны и внедрены новые, более безопасные маршруты передвижения топливозаправщиков, а сопровождение машин было усилено.

В сложившихся условиях в ДНР введен приоритетный порядок отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов.

- Прошу: не поддавайтесь панике, не создавайте искусственный ажиотаж. Топливо есть. Доверяйте только официальной информации. Если возникают вопросы - пишите, будем оперативно реагировать, - подчеркнул он.

