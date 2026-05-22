В Макеевке ликвидирован крупный пожар в результате атаки БПЛА ВСУ. Фото: МЧС России по ДНР

В ночь на 20 мая беспилотники атаковали кондитерскую компанию в Червоногвардейском районе Макеевки. Огонь охватил цех на 5 тысячах квадратных метров, соседний склад на 2 тысячах и автомобильные покрышки на открытой территории - 500 квадратов. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР, была угроза, что пламя перекинется на соседнее здание, но сотрудники огнеборцы ее предотвратили.

- Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина, ее анкетные данные устанавливаются, - отмечают в пресс-службе МЧС ДНР.

Пожарные работали в сложных условиях: угроза повторных атак, высокая пожарная нагрузка, нехватка воды. Ликвидировали пожар 102 сотрудника МЧС и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что 21 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один человек погиб и еще восемь мирных жителей ДНР пострадали. В Красногвардейском районе Макеевки украинские боевики массированно атаковали ударными беспилотниками объект гражданской инфраструктуры.

