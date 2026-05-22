В ДНР 21 мая при атаке дронов ВСУ погибла женщина, еще восемь человек пострадали

21 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один человек погиб и еще восемь мирных жителей ДНР пострадали. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В Красногвардейском районе Макеевки украинские боевики массированно атаковали ударными беспилотниками объект гражданской инфраструктуры. Погибла женщина 1977 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1976, 1983 и 1999 годов рождения, мужчины 1959 и 1983 годов рождения. Также пострадали женщины 1982 и 1986 годов рождения и мужчина 1976 года рождения.

Пушилин выразил соболезнования семье погибшей, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

В ДНР повреждены гражданский объект и легковые автомобили после удара дронов ВСУ.

