В ДНР 20 мая в результате обстрела ВСУ пострадали трое мирных жителей

20 мая в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
В селе Новопетриковка Великоновоселковского округа ударный беспилотник ВСУ атаковал гражданских. Ранения получили женщина 1957 года рождения и мужчины 1961 и 1968 годов рождения. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Также повреждены жилой дом, объект гражданской инфраструктуры и легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 19 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины два человека погибли и еще один мирный был житель ранен. В Ясиноватском округе на трассе Донецк - Ясиноватая ударный дрон украинских боевиков атаковал грузовик. Погиб мужчина.
