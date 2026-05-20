В ДНР из-за обстрелов ВСУ 19 мая погибли два человека, еще один ранен

В Донецкой Народной Республике 19 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины два человека погибли и еще один мирный был житель ранен. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
В Ясиноватском округе на трассе Донецк - Ясиноватая ударный дрон украинских боевиков атаковал грузовик. Погиб мужчина, его личность сейчас устанавливают.
В Курахово при атаке беспилотника погиб мужчина 1975 года рождения, а мужчина 1970 года рождения получил тяжелые ранения.
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
Кроме того, при обстрелах противника были повреждены жилой дом, объект гражданской инфраструктуры и три грузовых автомобиля в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки, а также в Старобешевском округе.
