Из-за атак ВСУ 18 мая в ДНР погиб один мирный житель, еще двое ранены

В Донецкой Народной Республике 18 мая 2026 года из-за атак со стороны вооруженных формирований Украины погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- На участке автодороги Волноваха - Дмитриевка в Волновахском муниципальном округе при атаке ударным БПЛА ВФУ на гражданский автомобиль погиб мужчина 1993 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1983 года рождения, - рассказал Пушилин.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Кроме того, в Волновахе из-за атаки БПЛА ВСУ ранения получил мужчина 1980 года рождения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сбили шесть вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой.

