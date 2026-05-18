«Купол Донбасса» за сутки сбил шесть дронов над ДНР

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сбили шесть вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 38 попыток террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Одним из наиболее опасных инцидентов стала попытка удара по Старобешевской ТЭС. На подлете к станции мобильные группы уничтожили дрон FP-2. Кроме того, на трассе Донецк - Мариуполь был перехвачен беспилотник «Чаклун-В», охотившийся на гражданские автомобили, а в Горловке предотвращена трагедия, где дрон ВСУ «Батон» пытался ударить по массовому скоплению людей на автостанции.

