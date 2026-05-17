В ДНР при обстрелах ВСУ погиб мужчина, еще четверо пострадали

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ один человек погиб и еще четверо мирных жителей пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Луганском (городской округ Дебальцево) в результате атаки ударного беспилотника ВСУ погиб мужчина 1993 года рождения. Пушилин выразил соболезнования его семье и близким.

В Федоровке в городском округе Иловайск из-за атаки дрона тяжелые ранения получил мужчина 1974 года рождения. В Енакиево при ударе беспилотника пострадал мужчина 1998 года рождения. В Дебальцево в результате сброса ВОП с дрона ранен мужчина 1959 года рождения. В Селидово из-за атаки ударного беспилотника пострадал мужчина 1970 года рождения. Четырех раненых сейчас лечат врачи. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

Из-за обстрелов ВСУ повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.

