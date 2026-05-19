В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС

При выполнении задач по разминированию в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики погибли двое сотрудников Отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России. Жизни молодых спасателей оборвал взрыв неустановленного взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

26-летний начальник отдела пиротехнических работ Антон Бондаренко отдал службе в ведомстве 6 лет. За его плечами - сотни обезвреженных боеприпасов и тысячи спасенных жизней. С самого начала специальной военной операции Антон работал на сложнейших участках: разминировал жилые массивы Мариуполя и Волновахи, обеспечивал безопасность восстановления линий электропередач, газо- и водопроводов. Его самоотверженность была отмечена медалями «За освобождение Мариуполя» и «За разминирование». Дома у героя остались супруга и годовалый сын.

29-летний водитель-сапер Дмитрий Медведев пришел в МЧС в апреле 2022 года. За время службы он совершил сотни выездов в самые опасные точки региона, отвечая за транспортировку смертоносных находок на подрывные площадки. Коллеги знали его как надежного профессионала, готового к работе в любых условиях. У Дмитрия остались жена и двое сыновей десяти и трех лет.

- Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выражают соболезнования семьям погибших. Вечная память героям, - отметили в ведомстве.

