«Донбасс Опера» выступила в Сочи со спектаклем «Собор Парижской Богоматери». Фото: Министерство культуры ДНР

Балетная труппа «Донбасс Оперы» с триумфом открыла гастрольный тур в Сочи, представив на сцене легендарного Зимнего театра спектакль «Собор Парижской Богоматери» на музыку Цезаря Пуни. Масштабные показы организованы Росконцертом в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ. Для сочинской публики приезд донецкого коллектива стал одним из самых ожидаемых культурных событий сезона.

Постановка получила высокую оценку экспертного сообщества. Директор дома-музея С.Н. Худякова Дмитрий Кривошапка особо отметил выверенную драматургию спектакля. По его мнению, артистам удалось с помощью пластики и танца искусно передать сложную сюжетную линию великого романа Виктора Гюго. Драматизм образов и техническая сложность исполнения были реализованы на высшем уровне, что позволило зрителям полностью погрузиться в атмосферу классического произведения.

- Зритель безупречный, я бы сказал - бесподобный! Нас встречают тепло! Чувствуя такую поддержку зала, работаем с максимальной отдачей, - отметил радушный прием южного зрителя Константин Якивец, заслуженный артист Донецкой Народной Республики, ведущий солист балета «Донбасс Оперы».

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, гастрольный дебют завершился оглушительными овациями: восторженные зрители долго не отпускали артистов со сцены. Успех первого показа задал высокую планку для всего дальнейшего тура «Донбасс Оперы». Теплые слова, звучавшие за кулисами после спектакля, подтвердили, что искусство донецких мастеров танца нашло искренний отклик в сердцах жителей и гостей Сочи.

