Ансамбль «Донбасс» завершил тур с программой «Моя Республика! Мой Донбасс!». Фото: Министерство культуры ДНР

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» подвел итоги серии праздничных выступлений, проходивших с 5 по 13 мая под эгидой Министерства культуры ДНР. Финальный аккорд культурно-просветительской акции «Русская весна» прозвучал в стенах донецкой гимназии №19.

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, в течение праздничной недели творческий коллектив с программой «Моя Республика! Мой Донбасс!» посетил Снежное, Дебальцево, Торез и Донецк. Всего состоялось шесть концертов, в которых приняли участие солисты-вокалисты и эстрадно-симфонический оркестр ансамбля. Репертуар был посвящен двум важнейшим датам: годовщине Великой Победы и событиям Русской Весны, определившим путь региона.

Выступления коллектива были очень тепло приняты зрителями всех возрастов. Артисты представили литературно-музыкальные композиции, наполненные духом патриотизма и уважения к истории.

- Такие мероприятия крайне важны, потому что мы видим, как часто сегодня пытаются переписать историю, исказить существующие нарративы. А мы как работники культуры должны сохранять все наше наследие, которое создавалось веками. И не просто сохранять, но и приумножать, и передавать все это богатство и смыслы подрастающему поколению, - подчеркнул солист-вокалист ансамбля «Донбасс» Анатолий Миняйло.

Жители городов, принимавших артистов, оставили десятки благодарных отзывов в Книге почета коллектива, отметив искренность исполнения и мощную энергетику, которая подарила всем присутствующим заряд оптимизма.

Артисты Мариупольского республиканского академического русского драматического театра представят свои спектакли в шести городах России. Выступления пройдут в Выборге, Пскове, Великом Новгороде, Лодейном Поле, Твери и Вышнем Волочке.

