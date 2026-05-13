В ДНР будут развивать хоккей. Фото: Официальный канал Романа Ротенберга

Глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Александр Волошин и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг провели рабочую встречу, посвященную возрождению и развитию хоккея в Донецкой Народной Республике. Главной темой обсуждения стало поэтапное восстановление спортивной инфраструктуры и создание современной системы подготовки игроков. Стороны наметили план действий, который поможет вернуть донецкому хоккею его исторически высокий статус и былую славу.

- В регионе уже есть детско-юношеские команды, есть любительские коллективы, есть любовь к хоккею и люди, которые хотят его развивать. А значит, есть и фундамент, на который можно уверенно опираться. Поэтому нужно создавать условия, чтобы ребята могли тренироваться, расти, мечтать, видеть перспективу и связывать своё будущее с хоккеем, - сказал Роман Ротенберг.

Особое внимание было уделено развитию массового спорта. Обсуждался проект «Красная Машина ДВОР», направленный на возрождение игры в хоккей на открытых площадках. Этот формат призван вовлечь детей и их родителей в активный образ жизни, формируя командный дух и развивая физические навыки с раннего возраста.

Ключевым принципом дальнейшей работы станет интеграция спорта и образования. Роман Ротенберг подчеркнул важность комплексного подхода, при котором юный спортсмен получает не только качественное спортивное образование, но и всестороннее развитие личности, дисциплины и ответственности.

Экосистема «Красная Машина Юниор» готова предоставить свои методики и опыт для последовательного построения работы, начиная с детских дворовых площадок и заканчивая созданием полноценной инфраструктуры и подготовкой профессиональных игроков.

- Самое главное - делать это с уважением к местным традициям, к людям и к истории региона, - подчеркнул Роман Ротенберг.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с сенатором от ДНР Александром Волошиным посетил Московский байк-центр и встретился с президентом всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александром Залдостановым, известным как Хирург.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем удивит ДНР посетителей Международного экономического форума «KazanForum»

О потенциале ДНР на Международном экономическом форуме в Казани рассказывает специальная тач-панель (подробнее)