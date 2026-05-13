Денис Пушилин встретился с байкером Хирургом в Московском байк-центре. Фото: ТГ/Волошин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с сенатором от ДНР Александром Волошиным посетил Московский байк-центр и встретился с президентом всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александром Залдостановым, известным как Хирург.

Лидер байкеров отметил, что гостям показали уникальное, по-своему революционное и даже бунтарское место. На встрече обсуждали возможные проекты для детей и молодежи. Хирург заявил, что «Ночные Волки» неразрывно связаны с Россией, а их эстетику можно противопоставить мифологии врагов. По его мнению, байкерская субкультура поможет привить молодежи любовь к труду и познавать мир.

Залдостанов пояснил, что токари, сварщики и слесари - это те, кто творчески работает с металлом в байкерских мастерских. Пушилину и Волошину показали их работы.

Ранее Глава ДНР вручил федеральные и региональные награды в честь 12-й годовщины образования Республики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР вернули детей, вывезенных два года назад украинскими властями в Австрию

Москалькова рассказала Путину о случае, когда два года назад украинские власти вывезли детей из ДНР в Австрию (подробнее)