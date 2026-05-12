В ДНР вернули детей, вывезенных два года назад украинскими властями в Австрию. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она рассказала главе государства о детях из Донецкой Народной Республики, которые были вывезены в Австрию.

– У нас был уникальный случаи два года назад, когда ко мне обратились донецкие мамы с тем, что их детей угнали в Германию. Я не могла поверить, что такая история возможна, – рассказала Москалькова.

Когда российские войска освобождали территории в ДНР, украинские боевики занимали школы, детские сады, интернаты и оборудовали там опорные пункты.

– Детей вывозили через Львов и, в данном случае, получается, в Австрию. Мы нашли детей этих двух матерей. И с помощью нашего Министерства иностранных дел, с помощью омбудсмена турецкого и австрийского нам удалось вернуть детей обратно, – рассказала Москалькова.

