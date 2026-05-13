ДНР на Международном экономическом форуме в Казани. Фото: Корпорация развития Донбасса

В Казани стартовал XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В нем принимают участие представители 103 стран, более десяти тысяч участников. Туда же приехала и делегация Донецкой Народной Республики, которая уже организовала работу регионального стенда. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

– Команда Корпорации развития Донбасса активно знакомит гостей форума с инвестиционным и промышленным потенциалом нашего региона. На стенде представлены инициативы в строительстве, агропромышленном комплексе, туризме и тяжелой промышленности, – рассказали в пресс-службе Корпорации.

Источник: Корпорация развития Донбасса

Там добавили, что на площадке форума говорят об экономике, гуманитарных проектах, духовном единстве. Но главное – здесь протягивают руку дружбы.

– На стенде уже много посетителей. Гостей встречают белые розы – нежный и гордый символ Донецка. Интерактивная тач-панель рассказывает о ключевых отраслях региона, – рассказали в пресс-службе.

А уникальным объектом на стенде Республики является фотобудка. В Корпорации развития Донбасса пообещали рассказать о ней отдельно.

Ключевые инвестпроекты ДНР представлены на Кавказском инвестиционном форуме

ДНР демонстрирует потенциал в индустрии, туризме и градостроительстве, привлекая внимание российских и зарубежных инвесторов