Пушилин поздравил православных жителей ДНР с праздником Святой Троицы. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей Республики с праздником Святой Троицы.

- В этот день духовного единства мы с особой силой чувствуем, что вера и традиции - наша главная опора. Это помогает нам строить будущее, растить детей в любви и заботиться о близких, - сказал глава региона.

Пушилин пожелал всем здоровья и добра, а также чтобы каждый день наполнялся хорошими и полезными делами.

Напомним, что День Святой Троицы - один из важнейших праздников в православном календаре. Дата переходящая и зависит от Пасхи: Троица наступает ровно на 50-й день после Воскресения Христова. Согласно Библии, в этот день на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Они обрели способность говорить на разных языках и отправились проповедовать по всему миру. Именно этот момент считается днем рождения христианской Церкви.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На восстановление шести освобожденных городов ДНР выделят 4,5 миллиарда рублей

Для нескольких освобожденных муниципалитетов ДНР прорабатываются генеральные планы (подробнее)