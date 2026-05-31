На восстановление шести освобожденных городов ДНР выделят 4,5 миллиарда рублей

Правительство выделит 4,5 миллиарда рублей на восстановление шести освобожденных городов в ДНР. Об этом на стратегической сессии в Донецке по развитию региона до 2030 года сообщил премьер-министр Республики Андрей Чертков.
По его словам, решение приняла рабочая группа вице-премьера России Марата Хуснуллина. Пока, правда, даже обследовать эти населенные пункты невозможно - комендатура не пускает. Как только ситуация изменится, работы начнутся. При этом для нескольких освобожденных муниципалитетов уже разрабатывают генеральные планы.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Донецкой Народной Республике построят 29 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Быстровозводимые модульные конструкции появятся в десяти муниципальных образованиях: Старобешевском, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Донецком, Енакиевском, Новоазовском, Докучаевском, Харцызском и Шахтерском.
