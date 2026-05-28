В Мангушском округе в 2026 году обновят 8,1 километра дорог. Фото (архив): Минтранс ДНР

В Мангушском округе продолжают обновлять дороги. За 2026 год здесь планируют привести в порядок 8,1 километра асфальтового покрытия. Сейчас в работе находятся восемь улиц. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Фрезерование старого слоя почти закончили - скоро начнут укладывать свежий асфальт. На трех улицах уже приступили к устройству нижнего слоя покрытия. За качеством работ следит Служба автомобильных дорог Донбасса.

Ранее сообщалось, что благодаря регионам-шефам дорожная сеть в муниципалитетах ДНР продолжает обновляться. В Шахтерске при поддержке Сахалинской области начали ремонт на улице Белгородской в поселке Шахты 30. В Снежном дорожники из Самарской области фрезеруют проезжую часть на улице Быковского. В Советском районе Макеевки службы из Московской области меняют покрытие на улицах Советской, Орджоникидзе и Кулабухова.

ДНР получит дополнительное финансирование на восстановление дорог и жилых домов

Наиболее пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта в Донецке восстановят за счет федеральных средств (подробнее)