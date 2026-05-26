Регионы-шефы ремонтируют дороги в Шахтерске, Снежном и Макеевке. Фото: Минтранс ДНР

Благодаря регионам-шефам дорожная сеть в муниципалитетах ДНР продолжает обновляться. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

В Шахтерске при поддержке Сахалинской области начали ремонт на улице Белгородской в поселке Шахты 30. После того как снимут старый асфальт, рабочие укрепят обочины и уложат нижние и верхние слои. Протяженность участка - 1,1 километра.

В Снежном дорожники из Самарской области фрезеруют проезжую часть на улице Быковского. В Советском районе Макеевки службы из Московской области меняют покрытие на улицах Советской, Орджоникидзе и Кулабухова. Когда отфрезеруют 6,4 километра старого асфальта, начнут укладывать новый.

Ранее сообщалось, что в ДНР завершили замену изношенных слоев на участке трассы 21Н-106 /Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь/ - Бугас – Николаевка. Подрядчики обновили почти девять километров асфальта, расчистили полосу отвода от поросли на 56 тысячах квадратов, укрепили обочины на 17,5 тысячи квадратов.

