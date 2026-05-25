В ДНР завершили работы по замене дорожного покрытия на участке дороги 21Н-106

Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

В ДНР завершили замену изношенных слоев на участке трассы 21Н-106 /Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь/ - Бугас – Николаевка. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Донбасса.

Подрядчики обновили почти девять километров асфальта, расчистили полосу отвода от поросли на 56 тысячах квадратов, укрепили обочины на 17,5 тысячи квадратов. Нанесли дорожную разметку: почти девять километров термопластиком и около 144 метров холодным пластиком.

Восстановленный участок связывает малые населенные пункты с федеральной трассой Р-150 «Новороссия». Здесь ходят школьный автобус и рейсовые маршруты.

Ранее сообщалось, что регион-шеф Хабаровский край обновил дорожное покрытие на одном из участков в селе Новогригоровка Дебальцевского округа.

Кроме того, с начала дорожного сезона в Донецкой Народной Республике приведено в нормативное состояние более 70 километров дорожного покрытия.

