В ДНР с начала сезона отремонтировали 70 километров дорог. Фото: ГКУ ДНР «Служба автомобильных дорог Донбасса»

С начала дорожного сезона в Донецкой Народной Республике приведено в нормативное состояние более 70 километров дорожного покрытия. Ход работ на ключевых участках проинспектировали министр транспорта ДНР Александр Бондаренко и директор ГКУ ДНР «Служба автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин.

На текущий момент дорожники полностью завершили укладку верхних слоев асфальта на семи участках межмуниципальных дорог, еще десять объектов находятся в работе. Одним из крупнейших проектов является трасса Новотроицкое - Викторовка протяженностью более 20 километров. Здесь уже уложено десять километров покрытия и нанесена разметка. Основные работы по асфальтированию планируется закончить до конца мая, а полное обустройство участка, включая установку знаков и приведение в порядок обочин, завершится к середине июля.

- Также по этой дороге в рамках программы капитального ремонта будет восстановлен разрушенный мост, - сообщил Денис Тюрин.

Кроме того, руководители ведомств осмотрели участок Бугас - Николаевка, где работы уже завершены: на девяти километрах пути уложено 9,5 тысяч тонн асфальтобетона. Денис Тюрин подчеркнул, что по ряду объектов дорожники идут с опережением графика, стремясь максимально оперативно обеспечить жителям Республики качественное и безопасное сообщение.

Помимо восстановления инфраструктуры, дорожные службы традиционно уделили внимание сохранению исторического наследия. К 9 Мая были благоустроены памятники Великой Отечественной войны, расположенные вдоль трасс в Старобешевском, Амвросиевском, Мангушском и Володарском округах. Приводятся в порядок и подъездные пути к этим мемориалам.

В преддверии Дня Победы представители дорожной отрасли почтили память павших героев возложением цветов. Денис Тюрин отметил, что сохранение памяти о подвиге предков и забота о памятниках останутся важной частью работы ведомства и в будущем.

