Свердловская область ремонтирует дороги в селе Мичурино Тельмановского округа. Фото: t.me/NAVelikodnaya

Свердловская область продолжает восстановление дорожной инфраструктуры в селе Мичурино. Об этом сообщила глава Тельмановского округа Наталья Великодная.

По ее словам, в населенном пункте уже завершены основные этапы работ: на улице Шевченко полностью уложено асфальтобетонное покрытие, а на улице Воробьева выполнено фрезерование старого дорожного полотна.

Согласно планам на 2026 год, в Мичурино предстоит восстановить дороги общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров. Подрядная организация докладывает, что все работы ведутся строго по графику.

Ранее сообщалось, что регион-шеф Хабаровский край обновил дорожное покрытие на одном из участков в селе Новогригоровка Дебальцевского округа.

Кроме того, в ДНР начались работы на двух новых дорожных объектах. Планируется привести к норме 5,6 км трассы Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь (участок до Ясиноватой) и 2,4 км дороги 21Н-045 - Авангард.

