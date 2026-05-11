Добровольцы из ДНР развернули флаг Республики в Дагестане. Фото: Донецкое РО ВСКС

Добровольцы из Донецкого регионального отделения ВСКС развернули флаг ДНР в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Спасатели-добровольцы, завершившие работу по ликвидации последствий ЧС в Дагестане, также смогли насладиться красотами этого региона. Для них была организована экскурсия по самым ярким локациям: Сулакскому каньону, Чиркейскому водохранилищу, экотуркомплексу «Главрыба» и пещерному комплексу «Нохъо».

В организации подчеркнули, что эта поездка стала подарком от Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

- В преддверии Дня Республики мы не могли упустить такую возможность и развернули флаг Донецкой Народной Республики прямо здесь, среди этой живописной красоты, чтобы передать привет всем землякам и поздравить с праздником, - отметили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что в Гранитном развернули 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики. Акция прошла в честь 12-й годовщины образования Республики. В акции приняли участие около 100 человек.

