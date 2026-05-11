В центре Донецка открылась обновленная документальная выставка «20:14»

11 мая в Донецке на бульваре Пушкина открылась обновленная документальная выставка «20:14», приуроченная к 12-летию Донецкой Народной Республики. Она пополнилась новой экспозицией с говорящим названием «20:22».

Первую экскурсию по уникальной выставке провело региональное отделение «Движения Первых».

- «20:22» охватывает начало спецоперации, боевые действия в Мариуполе, Стамбульские переговоры и воссоединение исторических регионов с Россией. Вместе две экспозиции выставки складываются в полную хронику: от первых митингов 2014 года до возвращения Донбасса домой, - рассказал «КП Донецк» главный специалист по развитию патриотического воспитания регионального отделения «Движения Первых» ДНР Даниил Дубич.

Выставка «20:14» - региональный историко-документальный проект, фиксирующий ключевые события на территории Донбасса начиная с 2014 года.

