На «Саур-Могиле» жители ДНР отдали дать памяти и уважения защитникам Родины Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

На мемориальном комплексе «Саур-Могила» жители Донецкой Народной Республики почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Донбассовцы вспомнили и защитников, которые ценой своей жизни отстояли стратегически важную высоту летом 2014 года.

МЕСТО СИЛЫ

Памятное мероприятие у подножья мемориального комплекса открыл Глава ДНР Денис Пушилин. После гимнов Российской Федерации и Республики он наградил отличившихся военнослужащих высокими наградами. За каждой наградой – подвиги и поступки, совершенные ими во время освобождения Донбасса.

– Дорогие друзья, товарищи военнослужащие, за вашими спинами находится вся страна, находятся все ресурсы, находятся люди, – говорил Денис Пушилин. – И здесь вы, как военнослужащие Российской Федерации, своими личными действиями и поступками приближаете нашу Победу. Именно от каждого в отдельности и от каждого в том единстве и том устремлении нашего народа зависит, как скоро будет добыта победа для нашей страны. От лица жителей Донецкой Народной Республики и себя лично хочу поблагодарить вас за освобождение земли Донецкой Народной Республики, каждого населенного пункта. С праздником!

После участники мероприятия посетили молебен в часовне Александра Невского, которая была открыта здесь в 2017 году. Свечи поставили за здравие бойцов и за упокой погибших воинов.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Затем участники мероприятия колонной поднялись к Вечному огню у подножия Солдата-Победителя. На вершине «Саур-Могилы» возлагали красные розы и гвоздики и к новым памятникам: разведчикам Ноне и Гуцулу, «Медведевцам», где запечатлен образ погибшего в августе 2014-го на этом месте командира подразделения Олега Гришина.

Глава ДНР, поздравив с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил подвиг наших дедов и прадедов.

– Именно здесь разворачивались ключевые события, которые помогли нашей армии, советской армии, переломить ход событий и позволили продвигаться дальше и освободить не только Донбасс, но и дойти до Берлина и водрузить то знамя, которое мы чествуем по сей день, – сказал Денис Пушилин.

Затем присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Депутат Народного Совета ДНР, председатель комитета по поддержке участников специальной военной операции Дмитрий Огилец в комментарии «КП Донецк» отметил, что практически в каждой семье есть герой Великой Отечественной, а в некоторых семьях - несколько.

– У меня сегодня на лобовом стекле портрет моего деда Огилец Ивана Егоровича, который участвовал в сражениях. Раненым он попал в плен и три года находился во вражеском плену. Сегодня мы вспоминаем всех. Чем дольше живем, тем больше эта память крепнет. И наша задача – передать эту память нашим детям и внукам, – рассказал Огилец.

«БЛАГОВЕСТ» НАХОДИТ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ

Жительница Тореза Светлана держит развивающийся флаг «Бессмертного полка». Она – член правления Общероссийского информационно-поискового центра «Благовест».

– Позавчера закрыли еще один поиск. К нам обращалась девушка, жительница Севера России, у которой дедушка числился без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны. Мы нашли место его гибели – хутор Тараны – это здесь, под «Саур-Могилой». Жительница Севера попросила возложить цветы ее дедушке Морозову от нее, что сегодня мы и сделали, – рассказала активистка.

До сих пор поисковики в Донбассе находят останки бойцов Советской армии. Бывает, им удается найти и именные медальоны.

– В специальной лаборатории стараемся прочесть вкладыши найденных медальонов. За прошлый год сотрудники «Благовеста» вернули 108 бойцов, которые были без вести пропавшими, - сообщила Светлана.

КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ

Отдала дать памяти и уважения защитникам Родины и поэтесса из Тореза Екатерина Слойка – автор музыкального проекта «Песни Силы из Сердца Донбасса».

– Каждое 9 мая приезжаю с семьей на «Саур-Могилу», чтобы почтить память предков. Сегодня подготовила стихотворение «Обращение к артистам», записала его прямо здесь с активистами «Народного фронта». Для того, чтобы наши артисты занимались созидательным творчеством, наполненным добротой, любовью, прославлением самых лучших человеческих качеств и ценностей. И тогда те ребята, которые участвуют в СВО, почувствуют поддержку в том числе и с большой сцены, – сказала Екатерина Слойка.

В ДНР прошел митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

