Герой ДНР Ахра Авидзба

11 мая в Донецке на бульваре Пушкина открылась обновленная документальная выставка «20:14», приуроченная к 12-летию Донецкой Народной Республики. Она пополнилась новой экспозицией с говорящим названием «20:22».

РУССКИЙ ЩИТ

– Русский щит – это Донбасс, – сказал корреспонденту «КП Донецк» на открытии документальной выставки командир интернациональной бригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба. – Это кто принял на себя удар. Кто выстоял, дождался. И сейчас страна уже восстанавливает историческую справедливость. Но долгие восемь лет этот щит стоял. Он зародился 12 лет назад на референдуме о самоопределении региона здесь, в Донецке. Тогда более 70 процентов населения встало и отстояло свое мнение. Люди делали это осознанно и на характере.

Выставка отражает ключевые события в Донбасса начиная с 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРЕКИ ПРОВОКАЦИЯМ

Первую экскурсию по обновленной выставке провел представитель «Движения Первых» Даниил Дубич. Несмотря на дождливую погоду, молодежь не уходила с бульвара Пушкина. Ведь каждое слово отражало реалии, в которых проходило детство и юность ребят.

Региональный историко-документальный проект «20:22» охватывает начало спецоперации, боевые действия в Мариуполе, Стамбульские переговоры и воссоединение исторических регионов с Россией.

– Вместе две экспозиции складываются в полную хронику: от первых митингов 2014 года до возвращения Донбасса домой, – отметил Даниил Дубич. – Эта выставка – мостик между нашим регионом и всей Российской Федерацией. Она отражает нашу жизнь… Мы рассказываем настоящую правду вопреки украинским и европейским провокациям. О реалиях провозглашения ДНР, как наше население, ребята, ополчены выходили с оружием в руках и отстаивали регион. В принципе, просто защищали свои семьи. Выходили на бывшую облгосадминистрацию, отправлялись под Славянск, защищали Донецкий аэропорт.

Обновленная экспозиция «20:14» стала частью экскурсионных маршрутов Донецка. А для молодежи — местом, где можно почувствовать историю своей земли: увидеть архивные кадры, прочитать свидетельства очевидцев и вспомнить события, которые изменили судьбу Донбасса навсегда.

